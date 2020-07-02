Казань, , 17:19 — REGNUM В Татарии пока не планируют снимать ограничения, введенные ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет это сделать, сообщила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

По словам представителя казанского Кремля, ситуация контролируемая, но не позволяет отказаться от всех ограничений. В регионе по-прежнему не решен вопрос с открытием кинотеатров, хотя в России они возобновят деятельность с 15 июля.

Глава Татарии Рустам Минниханов, исходя из предоставляемой ему ежедневной информации из штаба по борьбе с COVID-19, лично принимает решения о возможности снятия ограничений, уточнила Галимова.

ИА REGNUM ранее сообщало, Татария с 29 июня перешла на второй этап снятия ряда ограничений.

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