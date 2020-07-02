Луга , Ленинградская область, , 17:05 — REGNUM В Лужском психоневрологическом интернате Ленинградской области, где в начале июня был обнаружен очаг COVID-19, вновь выявлены заболевшие. Второй день подряд в медучреждении тесты пациентов и сотрудников показывают наличие инфекции, за прошедшие сутки там заболело еще 10 человек. Об этом 2 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

Согласно данным оперативного штаба Ленобласти, за прошедшие сутки в регионе было выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число заболевших — в Лужском ПНИ — 10 человек. Напомним, накануне там было выявлено семь новых случаев.

Также за сутки заразились жители Гатчины (7), Тихвина (4), Киришей и Никольского Тосненского района (по 3), Тосно, Мурино, Кудрово и Выборга (по 2).

Единичные случаи также выявлены среди жителей населенных пунктов: Бокситогорск, Медниково, Тесиково, Янино-1, им. Морозова, им. Свердлова, Кальтино, Минулово, Тавры, СНТ Заозерное, Глебычево, Соколинское, Вырица, Елизаветино, Ивангород, Отрадное, Аннино, Горбунки, Виллози, Пикколово, Раздолье и Рябово.

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