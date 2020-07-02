Оренбург, , 16:58 — REGNUM В управлении строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга выявлен случай заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Зараженный чиновник изолирован дома. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное. В муниципальном управлении строительства и дорожного хозяйства выявлены шесть коллег, которые контактировали с носителем SARS-CoV-2. Все они находятся в изоляции с соблюдением всех предписанных мер. Все офисы управления продезинфицированы.

Напомним. с начала пандемии, на 2 июля, в Оренбуржье выявлено 3 929 случаев заражения коронавирусом, в том числе в Оренбурге 1 129. Лечение в стационарных условиях получают 612 пациентов. Оправились от болезни 2 939 человек. Скончались 20 пациентов.