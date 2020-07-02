Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM В Петербурге почти завершили устранение последствий штормового фронта, который прошелся по городу на Неве. Коммунальщики убрали 126 поваленных ветром деревьев и открыли закрытые из-за урагана сады, скверы и парки Петербурга. Об этом 2 июля сообщили в администрации города.

В результате непогоды, которая накрыла Петербург в последние два дня, на территориях, подведомственных комитету по благоустройству, пострадало 126 деревьев. При этом наибольшие потери понес Красногвардейский район на востоке города.

«Здесь ветер повалил 28 деревьев. За ним идут Калининский и Приморский — по 12 стволов в каждом», — отметили в ведомстве.

Сегодня специалисты садово-паркового хозяйства проводят раскряжевку упавших деревьев, распил и вывоз древесных остатков. Уже к концу этого дня большинство упавших деревьев будет убрано.

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Дежурной службой комитета по благоустройству зафиксировано 19 случаев падения деревьев на проезжую часть. По всем адресам своевременно отработали аварийные бригады, в чьи задачи входит в кратчайшие сроки освободить дорогу и тротуар от остатков поваленных деревьев и обеспечить безопасный проезд автотранспорта и движение пешеходов.

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«В течение двух суток в целях безопасности граждан были закрыты несколько садов и скверов Петербурга. Теперь, когда опасность сильного ветра миновала, все они снова открыты для посещения», — подытожили в комитете.

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