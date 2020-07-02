Ковернинский район, Нижегородская область, , 16:52 — REGNUM В поселке Ковернино Нижегородской области открыли новый «Мемориал Славы», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Монумент построен по инициативе жителей на средства благотворителей, областного и местного бюджетов. Он представляет собой архитектурную композицию из памятника воину, в основании которого изображена звезда. Рядом расположены стелы с именами воинов-ковернинцев, погибших во время Великой Отечественной войны и в локальных конфликтах, а также стелы, посвященные ковернинцам, удостоенным званий Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, и полным кавалерам ордена «Слава».

В Нижегородской области к 75-й годовщине Победы было отреставрировано более 1 000 памятников, мемориалов и мест захоронений героям Великой Отечественной войны на 200 миллионов рублей.