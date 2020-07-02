Пермь, , 16:50 — REGNUM Пермь удостоена почётного звания «Город трудовой доблести». Столица Прикамья вошла в число 20 городов, которым присвоили такой статус. «Для нас, жителей Прикамья, важно, что заслуги наших предков были оценены на высшем уровне. Мы гордимся дедами и прадедами, пусть с нами гордится и вся страна», — отметил врио губернатора Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Стоит отметить, инициативу присвоения почетного звания Перми поддержали почти 158 тыс. жителей Пермского края, проголосовав на сайте запермь.рф.

Звание «Город трудовой доблести» присваивается городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промпредприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

«Вклад Перми и городов края в Победу неоспорим. Это крайне важно — на примере подвига наших предков создать у молодёжи реальный повод для гордости за достижения земляков. Есть у такого звания и «прикладной» смысл. Его присвоение позволит представителям городских и краевых властей, предприятий города в общении с федеральным руководством акцентировать внимание на необходимости поддержки нашей промышленности. Ведь несмотря на серьёзные трудности, которые пережила наша промышленность в 1990-е годы, пермские предприятия сохранили и продолжают развивать свой кадровый, производственный, научный и технологический потенциал. Пермская промышленность является мощным целостным комплексом, способным решать любые задачи, и для этого важна поддержка федеральной власти», — сказал ранее депутат Пермской городской думы Вячеслав Григорьев.

Напомним, Пермь с 1940 по 1957 год называлась Молотов. В городе были и остаются сосредоточены промышленные предприятия, в первую очередь относящиеся к тяжёлой промышленности. В годы Великой Отечественной войны 11 орденами награждено девять предприятий. Так, завод № 172 им. Ленина («Мотовилихинские заводы») имеет три ордена. Пермские предприятия за победу во Всесоюзном соревновании неоднократно награждались переходящими Красными знаменами.

Одним из крупнейших промышленных предприятий Перми был Моторостроительный завод № 19 им. Сталина (сейчас АО «ОДК-Пермские моторы»). С июня по декабрь 1941 года завод № 19 был единственным предприятием в СССР, продолжавшим серийный выпуск авиамоторов. Остальные заводы в это время находились в состоянии эвакуации.