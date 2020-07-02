Саратов, , 16:54 — REGNUM Сотрудниками СКР по Саратовской области совместно с оперативниками МВД при участии волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт», а также добровольцев велись поиски 16-летней уроженки Саратова. Ее удалось найти на территории Челябинской области. Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. В ближайшее время ее доставят домой, сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области.

Известно, что девушка 26 июня 2020 года в период с 10:00 до 16:30 ушла из дома, о месте ее нахождения до настоящего момента ничего не было известно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе поисковые мероприятия после пропажи шестилетнего ребенка утром 22 июня увенчались успехом. Ребенок был найден вечером того же дня.

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