2 июля 2020 | Время чтения 1 мин

Совхоз им. Ленина, , 17:24 — REGNUM В «Совхозе имени Ленина» созрела клубника, с 29 июня принять участие в сборе ягод может любой желающий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Под выращивание клубники выделено более 110 га полей. Рабочий день сборщика длится 8 часов, за это время один человек может собрать 80 кг ягоды (20 лотков по 4 кг). После завершения работы каждый работник получает 10% от собранного урожая.

Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина» Дарья Антонова © ИА REGNUM Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Клубника Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина» Дарья Антонова © ИА REGNUM Павел Грудинин и Владимир Жириновский в «Совхозе им. Ленина» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина» Дарья Антонова © ИА REGNUM Взвешивание клубники Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина» Дарья Антонова © ИА REGNUM Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Совхоз имени Ленина» — крупнейший производитель земляники в России и самый известный в Московской области, объём сбора достигает до 60 тонн ягоды в день.

«На сегодняшний день сельхозпредприятия региона собрали порядка 450 тонн клубники», — сообщил глава минсельхозпрода Московской области Андрей Разин.

Павел Грудинин и Владимир Жириновский в «Совхозе им. Ленина» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Владимир Жириновский пробует клубнику Дарья Антонова © ИА REGNUM

Павел Грудинин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, лидирует по сбору клубники «Совхоз имени Ленина». «В «Совхозе имени Ленина» собрано около 400 тонн. Второй показатель у Луховицкой «Русской ягоды» — более 30 тонн».

Подмосковная клубника обойдётся в 300 рублей за килограмм.

Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина» Дарья Антонова © ИА REGNUM Каждый сборщик получает 10% от собранного урожая Дарья Антонова © ИА REGNUM