Совхоз им. Ленина,
2 июля 2020, 17:24 — REGNUM В «Совхозе имени Ленина» созрела клубника, с 29 июня принять участие в сборе ягод может любой желающий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Под выращивание клубники выделено более 110 га полей. Рабочий день сборщика длится 8 часов, за это время один человек может собрать 80 кг ягоды (20 лотков по 4 кг). После завершения работы каждый работник получает 10% от собранного урожая.
Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Клубника
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Павел Грудинин и Владимир Жириновский в «Совхозе им. Ленина»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Взвешивание клубники
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Совхоз имени Ленина» — крупнейший производитель земляники в России и самый известный в Московской области, объём сбора достигает до 60 тонн ягоды в день.
«На сегодняшний день сельхозпредприятия региона собрали порядка 450 тонн клубники», — сообщил глава минсельхозпрода Московской области Андрей Разин.
Павел Грудинин и Владимир Жириновский в «Совхозе им. Ленина»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Жириновский пробует клубнику
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Павел Грудинин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
По его словам, лидирует по сбору клубники «Совхоз имени Ленина». «В «Совхозе имени Ленина» собрано около 400 тонн. Второй показатель у Луховицкой «Русской ягоды» — более 30 тонн».
Подмосковная клубника обойдётся в 300 рублей за килограмм.
Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Каждый сборщик получает 10% от собранного урожая
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Собранный лоток клубники весит 4 кг
Дарья Антонова © ИА REGNUM