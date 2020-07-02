Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM В Петербурге официально утверждены результаты голосования по вопросу о внесении поправок в Конституцию РФ. Их объявил 2 июля председатель Горизбиркома Виктор Миненко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Миненко Дарья Драй © ИА REGNUM

Миненко напомнил, что в списки избирателей на момент закрытия участков было включено 3 млн 874 тыс. 356 петербуржцев.

За неделю голосования — с 25 июня по 1 июля — было выдано 2 млн 895 тыс. 659 бюллетеней, в урнах обнаружились 2 млн 886 тыс. 794 из них.

Таким образом, окончательная явка в Петербурге составила 74,74% от числа внесенных в списки избирателей.

Предложенные поправки к Конституции поддержали 77,66% из проголосовавших, то есть 2 млн 241 тыс. 963 участника.

«Самые искренние слова благодарности, безусловно, жителям Санкт-Петербурга», — сказал Миненко.

Он считает, что многодневное голосование с возможностью отдать голос вне участка — во дворах или на детских площадках — обеспечило избирательные права граждан и «принесло свой результат».

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«В 2018 году на выборах главы государства были показаны аналогичные результаты, и это, на мой взгляд, показывает отношение петербуржцев к инициативам высшего политического руководства нашей страны», — добавил Миненко.

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