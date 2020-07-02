Архангельск, , 16:30 — REGNUM В Архангельской области с начала пандемии от COVID-19 вылечились 2989 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

За последние сутки в регионе выявлены 119 новых случаев COVID-19. Лечение от новой коронавирусной инфекции в медучреждениях проходят 2875 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, региональная комиссия по расследованию летальных исходов пациентов с COVID-19 установила, что в 17 случаях причиной смерти стали хронические заболевания, а не коронавирусная инфекция. Всего в Архангельской области скончался 61 пациент с COVID-19.