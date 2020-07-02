Стокгольм, , 16:29 — REGNUM Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло в Швеции 70,6 тыс., увеличившись за сутки почти на одну тысячу человек, сообщает 2 июля шведское Агентство здравоохранения.

За тот же период выявлен ещё 41 летальный исход заболевания COVID-19, после чего общее число жертв эпидемии превысило 5,4 тыс.

При этом заместитель главного эпидемиолога Швеции Андерс Валленстен заявил журналистам что показатель смертности снижается уже 10 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Швеции не пошло на введение карантинных ограничений, принятых большинством стран, однако позднее власти признали ошибочность такого решения.

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