Иваново, , 16:25 — REGNUM Торговые центры в Ивановской области смогут возобновить работу с 7 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Регламент, которому должны следовать ТЦ, разработан с участием бизнеса и утверждён постановлением правительства региона 1 июля.

С понедельника свою работу в Ивановской области смогут возобновить торговые центры и комплексы, другие объекты, которые объединяют на своей территории несколько торговых предприятий или организаций сферы услуг. Также снято ограничение по площади розничных магазинов, работа которых разрешена в регионе (сейчас оно составляет до 400 кв. м).

Среди условий работы торговых центров — запрет на нахождение в них детей и подростков до 18 лет без родителей, лиц в возрасте 65 лет и старше. Все посетители ТЦ обязаны носить маски и перчатки.

«Исключено обслуживание в торговом центре организованных групп покупателей из других регионов, в том числе участников автобусных шоп-туров. Пользование лифтами возможно только для маломобильных граждан и граждан с детьми в колясках», — уточнили в пресс-службе.

Также пока не будут работать фуд-корты и детские торговые центры, аттракционы в зданиях торговых центров.