Москва, , 16:19 — REGNUM Погода в Москве в июне стала самой дождливой за 200 лет наблюдений. Об этом сообщает 2 июля пресс-служба Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Согласно данным Метеорологической обсерватории МГУ, количество осадков в городе за минувший месяц составило 193 миллиметра.

«Таким образом, в столице пал прежний вековой рекорд выпавших осадков в июне, который до этого составлял 174 мм и был отмечен в 1942 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особенно дождливыми днями оказались 4 и 5, а в особенности, 20 июня — в этот день оказались затопленными многие улицы и подземные переходы на юго-востоке Москвы.

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