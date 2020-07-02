Новокузнецк, Кемеровская область, , 16:19 — REGNUM На площади Побед в Новокузнецке проходит торжественный концерт. Новокузнечане празднуют присвоение муниципалитету почётного звания «Город трудовой доблести». Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Кузбасса.

Читайте также: Новокузнецк стал «Городом трудовой доблести»

«От души поздравляю Новокузнецк и весь Кузбасс с этим эпохальным событием, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Теперь трудовые подвиги жителей Новокузнецка признаны на уровне всей страны. Южная столица Кузбасса этого достойна, ведь город внёс значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Кроме того, что город ковал победу глубоко в тылу, 64 тысячи новокузнечан ушли на фронт, каждый четвертый из них — не вернулся».

Цивилёв напомним, что в 1942 и 1943 годах Кузнецкий металлургический комбинат выпускал треть всего советского чугуна, четверть стали и металлопроката.

Из выплавленного в регионе металла был изготовлен каждый четвертый советский снаряд и каждый второй танк, а из кузнецкого алюминия была сделана половина всех советских боевых самолётов.