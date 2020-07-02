Ростов-на-Дону, , 16:15 — REGNUM В Ростовской области власти готовят очередной пакет мер по смягчению ограничительных мер. Об этом на совещании по мониторингу региональных мер поддержки граждан и бизнеса сообщил донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM 2 июля.

«Было принято несколько новых решений в течение последнего времени по снятию режима ограничений. Мы ориентируемся на ситуацию, которая складывается, и готовим новые решения. Не исключено, что мы их рассмотрим уже завтра [3 июля] с учётом рекомендаций санитарного врача, оценки общей ситуации, которая складывается сегодня в Ростовской области», — сказал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область перешла ко второму этапу снятия ограничительных мер, действовавших в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Однако пока в регионе продлён запрет на работу пожилым гражданам.

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