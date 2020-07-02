Ново-Огарево, Московская область, , 16:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал инициативу оргкомитета «Победы» о присвоении звания «Город трудовой доблести» Нижнему Новгороду. Соответствующий документ будет подписан в ближайшее время.

В ходе совещания президент заявил, что пример Нижнего Новгорода является показательным.

«Его предприятия за трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны имеют наибольшее число наград, а внуки и правнуки тех, кто без сна и отдыха работал под бомбёжками на этих предприятиях, собрали 846 тыс. подписей», — подчеркнул глава государства и добавил, что больше подписей собрали только жители Уфы — более 1 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести» стартовал ещё в начале февраля, его организовало региональное отделение «Единой России». В декабре 2019 года секретарь генсовета партии Андрей Турчак выразил уверенность, что Нижний Новгород имеет полное право претендовать на это высокое звание.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что по целому ряду позиций половину вооружения армии за весь период войны поставил Горький.

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