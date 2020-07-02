Новокузнецк, Кемеровская область, , 16:03 — REGNUM Новокузнецку присвоено звание «Город трудовой доблести». Соответствующее решение принято сегодня, 2 июля, на заседании оргкомитета «Победа». Его поддержал президент РФ Владимир Путин.

Новокузнецк получил звание в числе 20 городов России.

«За бесперебойное производство военной и гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов и красных знамен Государственного комитета обороны, — сказал Владимир Путин на заседании оргкомитета. — Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены».

В городе будет установлена стела с изображением герба и текстом указа о присвоении почётного звания.