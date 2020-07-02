Тбилиси, , 16:02 — REGNUM С 1 июля в Грузии повысились зарплаты определенным категориям работников — полиции, врачам скорой медицинской помощи, сельским врачам и медсестрам, соцработникам, заявил на заседании правительства 2 июля премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По его словам, это те люди, которые ежедневно заботятся о гражданах Грузии и их здоровье. Премьер также напомнил, что с июля пенсия для граждан старше 70 лет выросла на 30 лари и составила 250 лари. А пенсия жителей высокогорных регионов увеличилась до 300 лари.

«Крайне важно, что одновременно с повышением пенсии приняты такие законодательные поправки, на основании которых ежегодное увеличение пенсии будет привязано с показателю экономического роста. Этим раз и навсегда вопрос пенсии наших граждан никогда не будет становиться предметом политических спекуляций», — заявил Гахария.