Владикавказ, , 16:01 — REGNUM В Северной Осетии отмечается улучшение ситуации с распространением коронавируса. За последние сутки число новых подтвержденных случаев заражения инфекцией составило всего 21. По данным федерального оперативного штаба на 2 июля, общая численность пациентов с COVID-19 за все время составила 4049 человек.

Однако в Роспотребнадзоре сообщили другую цифру — 4070. При этом, по данным ведомства, общее число выздоровевших достигло 3542 человек, что составляет около 87%. Не удалось спасти 67 пациентов.

Стоит отметить, что ежедневное снижение числа новых случаев заражения коронавирусом в Северной Осетии отмечается с начала июня, а последний раз большое число летальных исходов было зарегистрировано 13 июня, когда оперштаб сообщил о восьми скончавшихся.

В настоящее время число госпитализированных в РСО-Алании составляет 237 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у девяти из них. В реанимации находятся 34 пациента, в том числе двое детей. К аппаратам ИВЛ подключены 25 человек.