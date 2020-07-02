Киев, , 16:02 — REGNUM За минувшие сутки у девяти представителей ВСУ выявили коронавирус, сообщило 2 июня командование Медицинских сил ВСУ.

По последним данным, четверо из девяти новых пациентов были госпитализированы. Всего в данный момент в ВСУ болеют пневмонией 166 человек.

Отмечается, что пять человек скончались в результате осложнений, вызванных COVID-19, 342 пациента выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 889 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировали 45 887 случаев заражения.

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