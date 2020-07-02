Джизак, Узбекистан, , 15:57 — REGNUM Власти узбекистанского Джизака ввели строгий контроль на въезд и выезд из города со 2 июля после выявления случаев заражения коронавирусом в четырех районах города, сообщает издание Sangzor.uz.

Запрет на въезд и выезд также ввели для отельных районов города. Вместе с тем, согласно решению республиканской комиссии, в Джизакской области только один район включен в «красную» зону, остальные — в «зеленую». Число случаев заражения в городе не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июля в Узбекистане выявили 8904 случая заражения коронавирусом, выздоровели 5847 человек, скончались 27 пациентов.

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