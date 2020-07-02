Пермь, , 15:52 — REGNUM В Пермском крае восемь в восемьCOVID-центров поступило лекарство для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир». Планируется поставка 50 упаковок препарата еще в ряд клиник, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По данным минздрава лекарство уже используют при лечении COVID-19 в перепрофилированных отделениях краевой инфекционной больницы, краевой клинической больницы, больницы имени С.Н. Гринберга, городской больницы №6, больницы Лысьвенского городского округа, Осинской и Октябрьской ЦРБ и Чайковской ЦГБ.

В скором времени партия препарата поступит в отделения краевого кардиодиспансера, больницы им. С.Н. Гринберга, краевой больницы им. Вагнера в Березниках, госпиталя ветеранов войн, Пермской ЦРБ и больницы Соликамска.

Напомним, «Авифавир» является первым зарегистрированным лекарством от коронавируса с доказанной клинической эффективностью. Препарат 30 мая получил одобрение Минздрава России.

Стоит отметить, что в Прикамье стабилизируется ситуация. Регион переходит на второй этап коронавирусного режима.

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