Волгоград, , 15:51 — REGNUM В Волгоградской области одновременно с голосованием по поправкам к Конституции РФ проводился опрос о часовой зоне. Как сообщил портал «Волгоград онлайн», результаты обещают подсчитать не раньше 6 июля, однако пока сторонники московского времени по числу голосов лидируют.

«Сейчас пока рано говорить даже о предварительных результатах опроса. Ведётся подсчёт голосов, цифры постоянно меняются. Пока обработано очень мало анкет, чтобы видеть реальную картину. Думаю, что предварительные результаты будут известны не раньше понедельника», — цитирует издание слова депутата облдумы Сергея Булгакова.

Однако, по предварительным подсчётам, за переход на московское время проголосовали более 65% принявших участие в опросе жителей региона. Решение о смене часового пояса будет принято, если перевес голосов будет значительным — более 10%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Волгоградская область перешла на собственный часовой пояс по итогам референдума в 2018 году, время в регионе на один час отличается от московского. При этом споры по этому вопросу не прекращались.

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