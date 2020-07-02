Москва, 2 июля 2020, 15:50 — REGNUM Воплощение в жизнь новых норм Конституции станет фундаментом предвыборной программы «Единой России» на выборах, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Андрей Турчак подчеркнул, что предварительные результаты голосования указывают на поддержку Президента России Владимира Путина со стороны населения.
Андрей Турчак напомнил, что наблюдатели от «Единой России» «следили за чистотой голосования» на всех избирательных участках.
При этом секретарь Генсовета «Единой России» отдельно остановился на том, что «вся процедура внесения изменений в Конституцию была максимально демократичной и открытой, от обсуждений на рабочей группе, в Госдуме, в региональных парламентах до самого голосования».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам в Конституцию длилось неделю — с 25 июня по 1 июля. Итоговая явка составила порядка 68%. Изменения в Основной закон поддержали 77,92% россиян, против проголосовали 21,27%.