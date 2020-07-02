Москва, , 15:50 — REGNUM Воплощение в жизнь новых норм Конституции станет фундаментом предвыборной программы «Единой России» на выборах, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Сейчас нам всем предстоит большая работа по реализации новых положений Конституции, их законодательное оформление. Это приоритет для «Единой России». Эта работа станет фундаментом нашей предвыборной программы», — сказал он.

Андрей Турчак подчеркнул, что предварительные результаты голосования указывают на поддержку Президента России Владимира Путина со стороны населения.

«Люди поддерживают нашего Президента, голосуют за будущее России, за социальные гарантии, за стабильное развитие. Для «Единой России» не стоял вопрос как голосовать. Мы поддерживаем нашего лидера и считаем крайне важной каждую поправку в основной закон», — подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Андрей Турчак напомнил, что наблюдатели от «Единой России» «следили за чистотой голосования» на всех избирательных участках.

«Мы ответственно заявляем, что было сделано все для защиты здоровья граждан и обеспечения их избирательных прав», — отметил он.

При этом секретарь Генсовета «Единой России» отдельно остановился на том, что «вся процедура внесения изменений в Конституцию была максимально демократичной и открытой, от обсуждений на рабочей группе, в Госдуме, в региональных парламентах до самого голосования».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам в Конституцию длилось неделю — с 25 июня по 1 июля. Итоговая явка составила порядка 68%. Изменения в Основной закон поддержали 77,92% россиян, против проголосовали 21,27%.