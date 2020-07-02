Рим, , 15:46 — REGNUM Новый законопроект о поддержке итальянских семей с детьми предполагает, что родители будут получать пособие до 21-летия своих детей, сообщила в интервью Agora в четверг, 2 июля, министр по делам семьи Елена Бонетти.

Предполагается увеличение размера выплат для третьего и каждого последующего ребенка. Кроме того, пособие будет увеличиваться на 30−50% для «особенных» детей.

Размер пособия будет устанавливаться отдельными декретами правительства.

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