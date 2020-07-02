Москва, , 15:45 — REGNUM

Явка на общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституциюсоставила 67,97% граждан страны. За поправки проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

«Результат голосования за поправки в Конституцию — триумф нашего президента, его видения будущего нашей страны. Отдельно стоит отметить организацию голосования, которое прошло в максимально удобном и безопасном для людей формате», считает руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Высокая активность граждан при голосовании по поправкам в Конституцию показала, что изменения в основном законе были необходимы для дальнейшего развития страны, считает сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

«Был запрос на изменения, и голосование дало возможность выразить гражданам, какие именно должны быть изменения. Граждане расставили акценты, на какие направления необходимо обратить внимание власти. Впервые в некоторых регионах голосовать можно было онлайн, сами избирательные участки работали в течение недели с 25 июня по 01 июля. На участках присутствовало большое количество наблюдателей, волонтеров, работа УИК была организована четко и грамотно, а новый формат голосования только помог людям безопасно и более комфортно сделать свой выбор будущего страны. Новый формат организации голосования, на мой взгляд, показал свою эффективность и было бы целесообразно рассмотреть возможность его применения в дальнейшем» — отметил Сергей Когогин.

«Мне, как участнику рабочей группы по поправкам в Конституцию, члену Центрального штаба Народного фронта, лидером которого является президент, и как рядовому гражданину важно, что изменения получили выраженное всероссийское одобрение. Это по-настоящему народная Конституция!

Я называю Конституцию народной еще и потому, что за ходом голосования по всей стране наблюдали представители общественных организаций. Голосование показало высокое качество работы всех организаторов процесса — и членов избирательных комиссий, и наблюдателей. Я говорю и о соблюдении санитарных норм, и о контроле процедуры голосования на участках, и о оперативном опровержении «фейков», возникавших в прессе», отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

«По личному опыту знаю, что такое выборы, принимал участие в них и как кандидат, и как избиратель, и как организационно обеспечивающий их чиновник. Прошедшее голосование было проведено на высочайшем уровне.

Видно какое внимание было уделено легитимности, удобству и, что очень важно, безопасности голосования. Легитимность проведенного голосования не ставится ни под какое сомнение. Конечно, всегда, в каждом голосовании, есть жалобы, но их число было настолько ничтожно мало, что даже если они подтвердятся все, на результат голосования это никак не скажется. Ну и не нужно забывать, что многие из этих жалоб носят откровенно пропагандистский, провокационный характер.

Уже как гражданина России меня приятно поражает количество проголосовавших. Все пришедшие выбрали будущее страны.

«Да, кто-то голосовал «за», кто-то голосовал «против», но все выбирали будущее. Выбирали активно, демократично, часто — эмоционально. Россия выбрала свой путь, причем это выбор сделал её народ», заявил эксперт ОНФ, адвокат, член общественного совета ГУ МВД России по Московской области Андрей Дунаев.

«Сегодня открылась новая эпоха в развитии нашей страны, подведены итоги голосования за обновленную Конституцию. Спасибо огромное всем нашим соотечественникам, которые пришли и проголосовали! Это очень важно и для нас предпринимателей, теперь кроме очевидного сигнала о позитивном отношении общества к нам, когда мы «внесены в Конституцию», я ожидаю принятия огромного количества законов, профильных подзаконных актов, ряд постановлений, облегчающих жизнь предпринимателей в нашей стране. Это путь не быстрый, но теперь наша страна встала на этот путь, и мы его обязательно пройдём! Также отдельная моя радость в том, что МРОТ теперь у нас законодательно закреплен выше прожиточного минимума. А это означает, что работающий человек — человек Труда в нашей стране никогда не будет голодным. И сможет прожить даже на самую минимальную заработную плату! Это очень важно! Сегодня великий день!», заявил журналистам координатор проекта ОНФ «Народный фермер», руководитель истринской сыроварни «Русский пармезан» Олег Сирота.