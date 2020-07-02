Черкесск, , 15:45 — REGNUM В Карачаево-Черкесии отмечается постепенное улучшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу. В настоящее время уже можно говорить о том, что пик заболеваемости пройден. Об этом заявили в минздраве республики. По данным медиков, свидетельством прохождения пика стало снижение выявляемости заболевших и числа госпитализированных.

«Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что пик заболеваемости COVID-19 преодолён, и мы пошли на снижение», — говорится в сообщении ведомства на странице в Instagram.

По данным федерального оперативного штаба на 2 июля, в Карачаево-Черкесии за минувшие сутки скончались еще два пациента с COVID-19. Таким образом, общее число смертельных случаев достигло 15.

Количество выявленных случаев заболевания за сутки составило 69. Общее число заразившихся коронавирусом достигло 3668 человек. Вылечились за все время 1597 пациентов.