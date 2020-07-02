Москва, , 15:40 — REGNUM Самым лучшим лечебно-оздоровительным курортом летом в странах СНГ назван курорт на озере Нарочь в Белоруссии, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На втором месте для летнего оздоровительного и лечебного отдыха оказался курорт Бурабай (Боровое) в Казахстане, на третьем — курорт Нафталан в Азербайджане.

Также в топ-5 лучших лечебно-оздоровительных курортов вошли город Джермук в Армении и озеро Иссык-Куль в Киргизии. Средняя стоимость на человека в сутки с питанием составляет 3 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми лучшими лечебными курортами России названы Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск (Ставропольский край).

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