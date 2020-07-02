Фритаун, , 15:46 — REGNUM Врачи, лечащие пациентов с COVID-19 в Сьерра-Леоне, объявили забастовку, аргументировав это тем, что правительство страны не выплатило им обещанные пособия. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Медицинской и Стоматологической Ассоциации Сьерра-Леоне.

В соответствии с заявлением, забастовка будет продолжаться до тех пор, пока пособия не будут выплачены в полном объеме. В нем, однако, не уточняется, сколько именно правительство должно выплатить врачам.

Врачи, не лечащие пациентов с COVID-19, будут продолжать работать, сообщили в ассоциации.

В Сьерра-Леоне зарегистрировано 1462 случая заражения коронавирусом, что намного меньше, чем во многих других западноафриканских странах, несмотря на слабую систему здравоохранения страны.

В ассоциации также выразили недовольство в связи с тем, что срок действия меморандума о взаимопонимании между правительством и врачами, работающими в изоляторах и центрах по лечению COVID-19, истек во вторник, 30 июня, и не был продлен.

Напомним, что медицинские работники в Сьерра-Леоне несколько раз объявляли забастовку во время вспышки лихорадки Эбола в 2014—2016 годах, в результате которой в стране погибли почти 4000 человек.