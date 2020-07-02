Екатеринбург, , 15:46 — REGNUM В летних загородных лагерях Свердловской области приняли повышенные меры безопасности, чтобы не подвергнуть опасности детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Все учреждения работают в режиме обсерваторов. В течение всей смены сотрудники и приезжие дети не будут покидать территорию лагеря. Запрещено посещение лагеря другими людьми и передача посылок.

«Все лагеря оснащены рециркуляторами воздуха, обеззараживающими лампами, обеспечены необходимым объемом дезинфицирующих средств», — уточняют в штабе.

Кроме того, в течение всей смены сотрудников лагеря обязали ходить в масках.

Как сообщало ИА REGNUM. в лагеря уже отправились более 700 свердловских детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 700 детей отправились в загородные лагеря Среднего Урала