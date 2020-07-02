Тюмень, , 15:34 — REGNUM В Тюмени разразился скандал с заведующей поликлиники, которая якобы отреагировала на жалобу пациентки по телефону. Однако в реальности этого быть не могло: во время мнимого звонка больная уже была мертва. Об этом заявил сын пациентки в паблике «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Тюменец рассказал в социальных сетях, что в поликлинике больницы «Водников» (так в народе называют ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России — прим. ИА REGNUM) его мать не получила качественную медпомощь — не могли поставить диагноз. Когда он написал жалобу в региональный департамент здравоохранения, ему прислали ответ, что якобы заведующая поликлиникой урегулировала вопросы с пациенткой по телефону.

«Она не в курсе заведующая, что её пациентка умерла. Я поразился тому, что заведующая смогла дозвонится на тот свет», — отмечает автор поста, который приложил странный ответ к своему рассказу.

Как пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, данное медицинское учреждение неподконтрольно ведомству, у него федеральное подчинение.

«Поэтому был сделан запрос в больницу по вашему обращению. Инициировать непосредственно проверку качества оказания медпомощи, а также дальнейших ответов, которые были предоставлены от учреждения, может Росздравнадзор», — ответила на гневный пост пресс-секретарь регионального департамента Александра Малыгина.

Ответила сыну умершей пациентки и главный врач Тюменской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России Лариса Боярская, которая прояснила ситуацию.

«Данное обращение было рассмотрено на уровне Министерства здравоохранения РФ с привлечением всех надзорно — контрольных органов. Если заведующая поликлиники на рассмотрение представила заведомо фальсифицированные сведения, то к ней будут применены самые жёсткие меры. После Вашей публикации мы начали служебное расследование», — сообщила главный врач больницы, которой подчиняется поликлиника.