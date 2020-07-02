Тюмень, 2 июля 2020, 15:34 — REGNUM В Тюмени разразился скандал с заведующей поликлиники, которая якобы отреагировала на жалобу пациентки по телефону. Однако в реальности этого быть не могло: во время мнимого звонка больная уже была мертва. Об этом заявил сын пациентки в паблике «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
Тюменец рассказал в социальных сетях, что в поликлинике больницы «Водников» (так в народе называют ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России — прим. ИА REGNUM) его мать не получила качественную медпомощь — не могли поставить диагноз. Когда он написал жалобу в региональный департамент здравоохранения, ему прислали ответ, что якобы заведующая поликлиникой урегулировала вопросы с пациенткой по телефону.
Как пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, данное медицинское учреждение неподконтрольно ведомству, у него федеральное подчинение.
Ответила сыну умершей пациентки и главный врач Тюменской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России Лариса Боярская, которая прояснила ситуацию.