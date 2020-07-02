Грозный, , 15:32 — REGNUM В Чечне число пациентов, скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 23. Вчера, 1 июля, был зафиксирован еще один летальный случай, сообщили 2 июля в федеральном оперативном штабе.

Чечня занимает второе место по смертности от COVID-19 в Северо-Кавказском федеральном округе после Карачаево-Черкесии, где численность скончавшихся составила 15 человек.

Между тем общая ситуация в республике на последнем заседании республиканского оперативного штаба признана позитивной, что позволило перейти к очередному этапу снятия ограничений. Чечня является единственным субъектом в СКФО, где перешли уже к третьему этапу.

В республике возобновлена работа крупных магазинов (до 800 кв. м) и торговых точек, в том числе уличных, открыты летние кафе, разрешено работать гостиницам и домам отдыха. Разрешены занятия спортом, работают фитнес-центры, парикмахерские, открыты парки и скверы.

По данным оперштаба на 2 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Чечне составило 1736 (+13 за минувшие сутки). Выздоровели за сутки три человека. Общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 1198 человек.