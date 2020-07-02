Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM Власти Петербурга объявили о готовности к проведению Единого государственного экзамена «с учетом эпидемической ситуации».

Основной период ЕГЭ начнется 3 июля: в этот день 11 тыс. 616 петербуржцев будут сдавать географию, информатику и литературу. Больше всего участников будет на ЕГЭ по информатике и ИКТ: предмет сдают 5 тыс. 881 человек, из них 4 тыс. 130 выпускников 2020 года. ЕГЭ по литературе сдают 4 тыс. 877 человек, по географии — 858 участников. Результаты будут известны не позднее 17 июля.

Как заявили в Смольном, был разработан специальный график, по которому выпускники и учителя будут проходить в школы к месту проведения экзамена, чтобы люди не скапливались на входе.

На каждом из 167 пунктов всем будут измерять температуру, каждый должен будет дезинфицировать руки. При этом маски и перчатки должны будут одевать только организаторы экзамена. В аудитории должно быть столько участников ЕГЭ, чтобы между ними сохранялась дистанция в 1,5 метра.

Дезинфицировать помещения будут как до, так и после экзамена. В каждом образовательном учреждении установили обеззараживатели воздуха.

Напомним, те, кто по уважительной причине не сможет принять участие в ЕГЭ в основной волне до 25 июля, получат шанс сдать экзамен с 3 по 8 августа.

Всего ЕГЭ будут сдавать 35 тыс. 722 петербуржца.

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