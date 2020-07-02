Ново-Огарево, Московская область, 2 июля 2020, 15:32 — REGNUM Преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности. Об этом сегодня, 2 июля, в ходе заседания оргкомитета «Победа заявил президент РФ Владимир Путин.
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Глава государства напомнил об открытом два дня назад подо Ржевом был мемориале Советскому солдату. Путин добавил, что после освобождения города, в котором до войны проживали свыше 56 тыс. человек, осталось только около 300 человек.
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Глава государства подчеркнул, что такая оценка должна быть «незыблемой в нашем законодательстве и в системе международного права».
Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня подо Ржевом в Тверской области был открыл мемориал Советскому солдату. Участие в торжественной церемонии принял президент РФ Владимир Путин.