Ново-Огарево, Московская область, , 15:32 — REGNUM Преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности. Об этом сегодня, 2 июля, в ходе заседания оргкомитета «Победа заявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства напомнил об открытом два дня назад подо Ржевом был мемориале Советскому солдату. Путин добавил, что после освобождения города, в котором до войны проживали свыше 56 тыс. человек, осталось только около 300 человек.

«Когда нацисты уходили, то просто уничтожали людей, гражданское население. По своим планам нацисты готовили колонизацию земель Советского союза, а всех, кто жил здесь — славян, людей других национальностей, собирались уничтожить или превратить в рабов, лишить своего языка, культуры», — сказал российский лидер.

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«И эти преступления нацистов и их приспешников — геноцид в отношении народов Советского союза — не имеют срока давности», — заключил Путин.

Глава государства подчеркнул, что такая оценка должна быть «незыблемой в нашем законодательстве и в системе международного права».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня подо Ржевом в Тверской области был открыл мемориал Советскому солдату. Участие в торжественной церемонии принял президент РФ Владимир Путин.