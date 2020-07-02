Париж, , 15:24 — REGNUM Компания Ikea планирует открыть второй магазин в Париже весной 2021 года, сообщает Le Figaro.

Ожидается, что магазин будет специализироваться только на аксессуарах и предметах декора.

Открытие второго магазина будет зависеть от инвестиций в 130 млн евро, которые Ingka Investment сделает для приобретения семиэтажного здания в первом округе Парижа. Подвал будет служить складом, сам магазин планируется разместить на трёх этажах, а остальные отдадут под офисы.

При этом компания продолжает свою стратегию по завоеванию центра города, которая началась в Париже в 2019 году. Ikea надеется стать «более доступной и практичной» для покупателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Ikea открывает 34 магазина во Франции после десяти недель вынужденных каникул из-за пандемии.

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