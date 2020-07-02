Москва, , 15:24 — REGNUM Честно говоря, я ожидал гораздо более низкую явку на голосовании по поправкам к Конституции. Лето с одной стороны, кароновирус с другой. Ожидал 50%. А получилось около 68%, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавелев.

О явке

Большая явка получилась, благодаря организации процесса голосования. Удалось при многодневном голосовании практически избежать нарушений. Это очевидная победа организаторов процесса.

Особое место занимает электронное голосование. Оно очевидно повлияло на общую явку. Электронное голосование привлекло молодежь.

Кроме того, нынешнее голосование это хороший опыт для развития электронного голосования роль которого в политическом процессе во всем мире будет возрастать.

О результатах

Результаты, в отличии от явки, вполне ожидаемые. Мы живем в богатой стране бедных людей. А бедный человек патернализм по жизни. В его судьбе почти все зависит от внешних факторов, а в российских условиях, от государства.

Нынешние поправки это именно то, что ждет гражданин от государства: набор обязательств государства перед человеком.

Поэтому совершенно логично что люди поддержали поправки, даже несмотря на экономические и социальные проблемы, порожденные кароновирусом и больно ударившие по людям.

О опасностях

Опасность в излишнем восторге сторонников поправок. Поправки дают лишь юридическая основания для улучшения жизни, а не автоматическое улучшение. Многие проголосовавшие ожидают чуда.

Но поскольку чудес не бывает и мы не окажемся завтра в раю, то эти люди могут посчитают себя обманутыми (хотя их не кто не обманывал — это был самообман).

В политике так бывает часто — чем грандиозней мечты, тем сильнее разочарование. Поэтому для стабильности в обществе нужно противодействовать шоку после самообмана.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦИК обработал 100% протоколов голосования по внесению поправок в Конституцию РФ — проголосовали 77,92%.

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