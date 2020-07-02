Москва, , 15:19 — REGNUM Если ситуация позволяет, вступительные испытания и дополнительные вступительные испытания при поступлении в вузы могут проводиться в очном режиме при соблюдении всех мер санитарной безопасности. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 2 июля заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

«Здесь многое зависит от развития ситуации в конкретном регионе», — объяснил заместитель министра.

Афанасьев отметил, что форма и технология проведения вступительных испытаний выбираются каждым вузом отдельно, с учетом рекомендаций органов Роспотребнадзора и органов государственной власти, то есть с учетом мер обеспечения санитарной безопасности. Все остальное — на усмотрение университетов.

Что касается абитуриентов, поступающих на платной основе, для них вузы также устанавливают отдельные сроки и правила подачи документов. Это относится и к поступающим на заочное отделение. Нужно внимательно смотреть правила приема и календари приема вузов, уточнил он.