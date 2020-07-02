Красноярск, , 15:15 — REGNUM Жителей Красноярска предупредили о непогоде. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, в городе ожидаются гроза и усиление ветра.

По данным Среднесибирского УГМС, 3−5 июля в центральных районах Красноярского края ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы. Возможен град. Также прогнозируются шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение о непогоде также передано в Хакасии.

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