Стокгольм, , 15:14 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 41 человека. Такие данные 2 июля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 2 июля сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 411 человек. Их число увеличилось на 41 человека за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 70 639 человек. За сутки было выявлено 947 новых случаев заражения.

По состоянию на 2 июля 2 444 человека с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.