Юрьевец, Ивановская область, , 15:09 — REGNUM Уголовное дело в отношении главы Юрьевецкого муниципального района Ивановской области возбуждено по результатам прокурорской проверки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона 2 июля. Дело возбуждено по статье о служебном подлоге — чиновника подозревают в том, что он подписал документы о выполненных работах по реконструкции исторического центра Юрьевца — при том, что работы выполнены не были.

Как установлено в ходе прокурорской проверки, в 2018 году Юрьевец стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Победил проект по реконструкции его исторического центра, для реализации которого были выделены федеральные средства в общей сумме 30 млн рублей. Работы должны были завершиться до 30 ноября 2019 года. Однако к указанному сроку подрядчик не выполнил ряд работ, предусмотренных контрактом.

«Между тем глава района, достоверно зная, что контракт не исполнен, с целью скрыть допущенные им при организации исполнения проекта благоустройства недостатки и избежать возврата в федеральный бюджет полученной дотации, подписал и заверил печатью муниципального образования официальные документы о выполнении работ в полном объеме, впоследствии осуществил их оплату на общую сумму свыше 1 млн 770 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ивановской области.