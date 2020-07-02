Екатеринбург, , 15:08 — REGNUM Екатеринбургская епархия установила факты насилия над детьми в Среднеуральском женском монастыре. Об этом сообщает её пресс-служба.

Сейчас идёт сбор свидетельств о применении к детям недозволенных мер воспитания в 2019−2010 годах. Информацию о таких фактах ранее публиковал ряд СМИ. И в епархию уже поступают такие свидетельства. Их изучают и устанавливают причины, по которым граждане не заявили о насилии ранее.

В епархии обратившимся гарантируют сохранение тайны предоставленной ими информации. А при необходимости им обещают духовную и психологическую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, сведения о фактах насилия в монастыре привёл ряд СМИ. Монастырь стал широко известен в связи со скандалом вокруг схиигумена Сергия (Романова).