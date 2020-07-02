Минск, , 15:08 — REGNUM За минувшие сутки в Белоруссии было выявлено 274 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 2 июля сообщает агентство БелТА со ссылкой на минздрав республики.

По данным министерства, в настоящее время общее число выявленных в стране зараженных SARS-CoV-2 составляет 62 698.

Также сообщается, что за это же время в стране от COVID-19 умерли семь пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 405.

Кроме этого, указывается, что за сутки в стране от COVID-19 вылечились 1 185 человек и в результате этого общее число вылечившихся составляет 48 738.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Латвии был выявлен один новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.