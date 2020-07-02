Цхинвал, , 15:10 — REGNUM Все детские сады в Южной Осетии 2 июля возобновили работу после долгого карантина. Об этом сообщает агентство «Рес».

"Работаем в обычном режиме с 8.30 до 19.00, все работники на месте», — рассказала журналистам заведующая детским садом «Буламаргъ» в Цхинвале Ирина Алборова.

Она отметила, что дети успели соскучится по детскому саду. Пока в группу привели менее половины воспитанников, но многие родители сообщили по телефону, что начнут приводить детей с ближайшего понедельника.

Родители рассказали корреспондентам, что их дети устали находиться дома и были рады встретить друзей.

Стоит отметить, что в Южной Осетии детские сады на карантин закрыли в феврале. Сначала это было сделано из-за вспышки гриппа и ОРВИ, затем карантин продлили для защиты населения от коронавируса.

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