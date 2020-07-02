Москва, , 15:02 — REGNUM 1 июля в России повысились тарифы на ЖКХ. В Москве размер квартплаты увеличился в среднем на 5%, в Московской области — на 4,1%. Как сообщало ИА REGNUM, цифры были утверждены на заседании правительства столицы ещё до объявления пандемии коронавируса.

Отметим, что из-за финансовых трудностей, с которыми столкнулось население, было предложение отказаться от ежеквартального повышения тарифов на услуги ЖКХ. Однако в правительстве РФ не поддержали инициативы, объяснив это тем, что отрасль столкнется с серьезным недофинансированием и лишится источников для развития.

Читайте также: Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что правительство упустило возможность поддержать население: «Уверен, результат будет обратным и хуже станет всем: вслед за повышением тарифов вырастут неплатежи, никакого притока инвестиций в ЖКХ не произойдет, зато усилится социальная напряженность».

Читайте подробнее: Миронов: повышение коммунальных тарифов усугубит проблемы ЖКХ

Так же считает и эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам тарифов и качества услуг ЖКХ Александр Люшин. По его словам, цены на ЖКХ растут, а зарплаты остаются прежними, что приводит к обнищанию населения. Он подчеркнул, что «тарифы завышены, этим нужно заниматься серьезно, а не просто увеличивать цены каждый год на 2%».

Читайте об этом: Тарифы уже завышены — об индексации услуг ЖКХ в РФ

Напомним, что в Москве выросли цены на основные коммунальные услуги — газ, свет, тепло, горячую и холодную воду, канализацию. Цены на содержание жилья, капитальный ремонт, телеантенну и радиоточку остались прежними.

По информации Департамента экономической политики и развития Москвы, цена на электричество увеличилась на 20 копеек за кВт, холодная вода подорожала на 3 рубля за кубический метр, горячая — на 7 рублей, отопление — на 81 рубль за Гкал. Размер платы за электричество в квартирах с электрическими плитами теперь составит 4 рубля 87 копеек за кВт. Для двухтарифных счетчиков: 5 рублей 60 копеек днём и 1 рубль 63 копейки ночью. В квартирах с газовыми плитами нужно будет платить 5 рублей 66 копеек. Для двухтарифных счетчиков цена составит 6 рублей 51 копейку днем и 2 рубля 32 копейки ночью.

Цена холодной воды увеличилась с 70 рублей 05 копеек за кубический метр до 73 рублей 20 копеек. Эта цифра также включает в себя плату за канализацию. Горячая вода подорожала на 7 рублей: цена за кубический метр составит 205 рублей 15 копеек. За отопление теперь придется платить 2470 рублей 98 копеек за Гкал (по счетчикам) вместо прежних 2389 рублей 72 копеек.

Повысится ли цена газа, станет известно после решения Федеральной антимонопольной службы России. Еще в середине апреля ведомство предлагало не индексировать с июля тарифы на газ из-за ситуации с распространением коронавируса.