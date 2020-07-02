Москва, , 15:00 — REGNUM Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС), которая начала свою работу на Чукотке, взята под охрану сотрудниками Чаунского ОВО Восточного округа Росгвардии. Об этом 2 июля ИА REGNUM сообщил Департамент по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии.

«На днях единственная в мире российская плавучая атомная теплоэлектростанция, помимо производства электроэнергии, впервые начала выдачу тепла потребителям на Чукотке, — сообщил департамент. — Охрану этого стратегически важного объекта нашей страны осуществляют сотрудники Чаунского ОВО Восточного округа Росгвардии. Они в круглосуточном режиме выполняют обязанности по обеспечению безопасности плавучего энергоблока».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заведующий сектором экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев заявил, что плавучая АЭС (ПАТЭС) создаёт уникальную возможность для развития «мобильной» атомной энергетики.