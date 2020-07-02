Париж, , 14:57 — REGNUM Генеральный прокурор Парижа заявил, что не получал «никаких указаний от исполнительной власти» в деле бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона, сообщает Le Figaro.

«Я не получил никаких указаний от исполнительной власти», — заявил генеральный прокурор Парижа.

Ранее адвокаты бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона и его супруги Пьер Корнут-Жантиль и Антонин Леви объявили, что обжалуют решение в отношении своих клиентов.

Напомним, бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона приговорили к пяти годам лишения свободы, три из которых условно.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель французской партии «Республиканцы» в Сенате Бруно Ритейло выразил сомнения в беспристрастности правосудия в деле бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона.

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