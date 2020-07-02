Уфа, , 15:07 — REGNUM Обследовать на антитела к коронавирусу планируют бесплатно жителей Башкирии. Об этом 2 июля сообщила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии республики Анна Казак на брифинге в минздраве региона.

По ее словам, правительство РФ поручило провести исследование и изучить популяционный иммунитет. При этом, в Москве уже проводились исследования на антитела. В связи с этим задавалось много вопросов о том, почему такие исследования не проводят бесплатно и в Башкирии.

Сейчас Роспотребнадзор вместе с Министерством здравоохранения ведет работу по определению контингента граждан, которые подлежат обследованию, для последующего изучения и возможности дальнейшего прогнозирования деятельности по борьбе с этой инфекцией.

Анна Козак также отметила, что сейчас разрабатывается соглашение между организациями, которые будут проводить эти исследования на бюджетной основе. Таким образом, в Башкирии ждут соответствующих распоряжений из служб. После их получения, на территории республики и начнут изучать популяционный иммунитет.

Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова напомнила, что популяционный иммунитет — это доля граждан, которые имеют иммунитет в виде антител, которые были приобретены в ходе болезни или при бессимптомном протекании инфекции.

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