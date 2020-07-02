Рига, , 14:56 — REGNUM За минувшие сутки на территории Латвии был выявлен один новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 2 июля сообщает сайт Центра контроля и профилактики заболеваний страны.

«Подтвержден один новый случай заболевания», — говорится в сообщении.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в стране стало составлять 1 122.

Кроме этого, сообщается, что за это же время в стране было проведено 1 716 тестов на коронавирус, а всего за время пандемии — 154 494.

Также известно, что за время пандемии в Латвии от COVID-19 скончались 30 пациентов при 988 вылечившихся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на территории Румынии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось на 450 и стало составлять 27746.