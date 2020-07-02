Стокгольм, , 15:04 — REGNUM В Швеции из-за пандемии коронавирусной инфекции резко сократилось количество проводимых операций по трансплантологии. Тысячи людей вынуждены ждать своей очереди на пересадку жизненно важных органов. Об этом 2 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Во время пандемии в Швеции были отменены десятки тысяч операций по пересадке органов, поскольку система здравоохранения оказалась перенапряженной из-за приоритетного лечения пациентов с COVID-19. Хирург в университетской больнице Сконе Йохан Нильссон говорит, что тысячи шведов рискуют умереть, если им во время не окажут медицинскую помощь и не пересадят органы.

«Чем дольше им приходится ждать в списке ожидания, тем выше риск их смерти. Но за последнее время мы пока не наблюдали, как это отражается. В то же время следует признать, что количество трансплантаций и число имеющихся донорских органов сильно различаются», — заявил Нильссон.

По данным Шведской ассоциации трансплантологов, весной количество доноров сократилось на 21% по сравнению со средним показателем за этот же период в течение предыдущих трех лет. В свою очередь, Нильссон говорит, что количество пересадок органов дыхания сократилось на 58%, а органов сердечно-сосудистой системы — на 30%.