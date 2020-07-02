Тбилиси, , 15:21 — REGNUM Министерство экономики Грузии сделает все возможное, чтобы несогласованный авиарейс Париж — Тбилиси был выполнен вовремя. Об этом 2 июля заявила журналистам глава минэкономики страны Натия Турнава, сообщает «Общественное телевидение».

Руководитель ведомства подчеркнула, что рейс из Франции не был согласован с Агентством гражданской авиации Грузии, но билеты на него уже раскуплены.

«Билеты на парижский рейс были распроданы так, что с нами не согласовали. Я знаю, что наши эмигранты, которые заплатили высокую цену за рейс Париж — Тбилиси, с нетерпением ждут выполнения этого рейса», — сказала Турнава.

Она отметила, что в министерстве постараются, чтобы полет не был сорван. О результатах работы Турнава пообещала сообщить позже.

Стоит отметить, что правительство Грузии после перерыва решило возобновить спецрейсы из других стран. На родину будут возвращать грузинских граждан, которые застряли в других за границей из-за пандемии коронавируса.

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